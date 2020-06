Kritisk filippinsk journalist er kendt skyldig i injurier

Organisationer mener, at Filippinernes præsident forsøger at stoppe kritisk journalistik.

Den regeringskritiske filippinske journalist Maria Ressa er mandag dømt skyldig i injurier mod en forretningsmand.

Den højtprofilerede sag er blevet kritiseret af organisationer, der arbejder for presse- og ytringsfrihed, for at være et forsøg på at få kritikken af præsident Rodrigo Duterte til at forstumme.

Ressa står i spidsen for netavisen Rappler.

Den har kritiseret Dutertes blodige kamp mod narkotika, som har kostet tusindvis af mennesker livet.

Skyldskendelsen kan betyde op til seks års fængsel.

Men mod kaution har Ressa fået lov til at forblive på fri fod, mens en mulig appelsag venter.

- Vi kommer til at kæmpe imod enhver form for angreb på pressefriheden, sagde Ressa efter dommen, som blev afgivet i den filippinske hovedstad, Manila.

Dommen mandag drejer sig om en sag, hvor en forretningsmand har klaget over en Rappler-historie fra 2012.

Den handler om forretningsmandens formodede forbindelse til en daværende dommer i landets øverste domstol.

Som begrundelse for dommen lyder det fra dommer Rainelda Estacio-Montesa:

- Når man udøver sin frihed bør og må det ske med respekt for andres frihed, siger hun.

Sagen med forretningsmanden er en af flere mod Ressa og Rappler, som har skabt bekymring for betingelserne for pressen i sydøstasiatiske land.

Rapplers licens til at drive et medie blev trukket tilbage i 2018 efter beskyldninger om at overtræde regler om udenlandsk ejerskab.

Mediet har også en sag om skatteunddragelse kørende mod sig.

Maria Ressa, der blandt andet har arbejdet for CNN, har vakt opsigt med Rapplers undersøgende historier.

Hun er en af de få journalister, som åbent kritiserer præsidenten og hans "krig mod narkotika".

/ritzau/Reuters