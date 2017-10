Kritisk journalist dræbt af bilbombe i Malta

Journalist, som afslørede, at Maltas premierministers kone havde skjult penge i skattely i Panama, er dræbt.

En kendt maltesisk journalist og blogger, der har beskyldt Maltas regering for korruption, er blevet dræbt af en kraftig bilbombe mandag eftermiddag.

Det bekræfter landets premierminister, Joseph Muscat, på en pressekonference.

Den 53-årige Daphne Caruana Galizia var en af Maltas mest kendte bloggere og undersøgende journalister. Hun har gennem længere tid afsløret sager om formodet korruption, som ofte involverede politikere fra den lille østat i Middelhavet.

Politiet siger, at hun blev dræbt, da hun kom kørende i en bil nær landsbyen Bidnija i det nordlige Malta. Tilsyneladende var bomben skjult i bilen.

Premierminister Muscat, som Galizia tidligere på året beskyldte for at have handlet i strid med reglerne, fordømmer drabet på hende. Han betegner det som "et barbarisk angreb på pressefriheden".

- Jeg vil ikke finde ro, før jeg ser retfærdigheden ske fyldest i denne sag, siger han i en udtalelse på maltesisk tv.

Galizias beskyldninger om korruption var årsagen til, at Muscat tidligere på året udskrev valg i utide. Et valg, som resulterede i, at vælgerne gav ham lov til at blive på posten.

Ifølge journalisten findes der beviser for, at Muscats kone ejer et selskab i skattely i Panama, og at der er flyttet store summer penge mellem dette selskab og banker i den tidligere sovjetstat Aserbajdsjan.

Både Muscat og hans kone benægter anklagerne.

Ifølge den maltesiske tv-station TVM er det kun to uger siden, at Galizia henvendte sig til politiet, fordi hun havde modtaget mordtrusler.

/ritzau/Reuters