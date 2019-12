Kritisk video får Hizbollah-tilhængere på gaden i Beirut

Sikkerhedsstyrker brugte tåregas mod demonstranter, efter kritik af shiamuslimer dukkede op på sociale medier.

Voldelige sammenstød brød sent mandag aften ud mellem sikkerhedsstyrker og tilhængere af Hizbollah og Amal-bevægelsen i det centrale Beirut.

Det skete, efter at en video, der er kritisk over for det shiamuslimske samfund og dets lederskab, var dukket op på sociale medier.

Videoen viser en mand, der fornærmer det shiamuslimske samfund i Libanon, shiamuslimske imamer og ledere af Hizbollah og Amal-bevægelsen.

Lokale medier identificerer manden som Samer Sidawi - en sunnimuslimsk mand fra den nordlige havneby Tripoli, som hævder, at han bor uden for Libanon.

I vrede over videoen gik demonstranter på gaden, hvor de stødte sammen med sikkerhedsstyrker, som brugte tåregas og vandkanoner for at sprede menneskemængden.

- Ingen har lov til at fornærme ledere som Sayyed Hassan Nasrallah og Nabih Berri, råbte demonstranterne med henvisning til lederne af Hizbollah og Amal.

Både Hizbollah og Amal-bevægelsen har opfordret deres tilhængere til at forlade gaderne "med det samme".

Lokale medier rapporterer, at Samer Sidawis familie tager afstand fra videoen og siger, at han ikke repræsenterer nogen i Libanon.

/ritzau/dpa