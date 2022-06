Kroatien får grønt lys til at indføre euro fra næste år

Kroatien har kurs mod at blive en del af eurozonen i 2023.

Onsdag har EU-landet fået grønt lys af EU-Kommissionen til at skifte sin valuta, kuna, ud med euro fra begyndelsen af 2023.

Med det planlagte skifte bliver Kroatien land nummer 20 til at indføre euroen som valuta.

- I dag har EU-Kommissionen konkluderet, at Kroatien er klar til at indføre euroen fra 1. januar 2023, hvilket bringer antallet af medlemslande i eurozonen op på 20, hedder det i en erklæring fra EU-Kommissionen.

For at blive et euroland har Kroatien, som har været medlem af EU siden 2013, skulle leve op til en række kriterier. Kriterierne omfatter for eksempel krav om stabilitet i valutakursen og styr på landets budget.

På det sociale medie Twitter lykønsker EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, Kroatien.

- I dag har Kroatien taget et stort skridt mod at tilslutte sig euroen, vores fælles valuta.

- EU-Kommissionen er enig i, at Kroatien er klar til at gå over til euroen 1. januar 2023, skriver hun.

Når EU-Kommissionens ja til euro i Kroatien formelt er godkendt af EU-ledere senere i juni, skal finansministre i EU-landene i juli beslutte, hvad vekselkursen skal være, når den kroatiske kuna skal blive til euro.

Kroatien har derefter seks måneder til at forberede alt det praktiske, så landet 1. januar 2023 kan gå over til euro.

Der er i alt 27 EU-lande. Med Kroatiens tilslutning til euroen vil 20 af de 27 medlemslande i 2023 have den fælleseuropæiske valuta.

Danmark er blandt de syv lande uden euro. De øvrige er Bulgarien, Tjekkiet, Ungarn, Polen, Rumænien og Sverige.

/ritzau/