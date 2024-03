Krokodille på over fire meter indfanget fra ejendom i Australien

En 4,3 meter lang krokodille er blevet indfanget af myndighederne i den australske delstat Queensland. Myndighederne havde forsøgt at fange krokodillen i næsten en måned.

Det oplyser Queenslands miljøministerium tirsdag.

Krokodillen, der blev fanget i Herbert River, var blevet stemplet som farlig, da den havde ligget på en privat ejendom og forfulgt kæledyr og husdyr på ejendommen.

Lawrence Perticato, hvis ejendom ligger ud til Herbert River, siger til det australske medie ABC, at han havde lagt mærke til en "dramatisk" forandring i krokodillens opførsel.

Den var begyndt at være aggressiv over for ham, mens han slog græs, mens den også havde spist tre af naboens kyllinger.

Derfor valgte han at melde saltvandskrokodillen til myndighederne.

- Jeg har boet ved floden hele mit liv, og jeg er blevet vant til krokodiller, og jeg ved, hvornår der er en farlig en.

I udtalelsen takker ministeriet Perticato for at have givet adgang til den del af flodbredden, der er på hans ejendom, så krokodillen kunne blive indfanget.

En anden krokodille med en længde på tre meter er også blevet indfanget fra Ross River, fordi den udgjorde en trussel mod offentligheden.

/ritzau/