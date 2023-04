Kronprinsessen afprøver Sydneys danske cykelstier

Den australske presse var mødt talstærkt op, da kronprinsesse Mary fredag morgen startede dagen med en gåtur gennem Hyde Park i det centrale Sydney.

Med på gåturen på den solrige morgen i det australske efterår var Monica Barone, der er direktør for bystyret i Sydney.

I bedste danske stil skulle kronprinsessen efterfølgende afprøve cykelstierne i centrum af Australiens folkerigeste by.

- Sikkerheden kommer først, sagde kronprinsessen med et grin, da hun iførte sig den cykelhjelm, som det er lovpligtigt at bære, når man cykler i delstaten New South Wales, hvor Sydney ligger.

Efter et par ord om Sydneys ambitioner for cyklisme begav Mary sig ud på en omkring to kilometer lang tur.

Cykelstierne i Sydneys centrale forretningsdistrikt er skabt efter dansk forbillede, og sidste år fremlagde delstatsregeringen en plan for at gøre hele den østlige del af millionbyen mere fremkommelig på cykel.

Besøget i Sydney er den sidste del af en tur, som kronprinsessen har været på sammen med minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen (S).

Forinden var de to i stillehavslandene Vanuatu og Fiji, hvor fokus især har været på de følger af klimaforandringerne, som de to østaters befolkninger allerede kan mærke.

Ud over morgenens cykeltur står fredag blandt andet på samtaler med danske erhvervsrepræsentanter, der er involveret i Australiens grønne omstilling

Det er første gang i ti år, at kronprinsesse Mary, der er født og opvokset på Tasmanien, er på officielt royalt besøg i Australien.

Besøget i Sydney giver samtidig kronprinsessen mulighed for at genbesøge den bar, hvor hun og kronprins Frederik mødte hinanden for knap 23 år siden under OL i Sydney.

/ritzau/