Kryds foran russisk ambassade i Oslo bliver til Ukraines plads

Krydset ved Ruslands ambassade i Oslo får navnet "Ukraines plads".

Det har et enigt bydelsudvalg i bydelen Frogner i Oslo, Norges hovedstad, besluttet tirsdag.

Det skriver den norske avis Aftenposten.

Det er en mindre omfattende navneændring i området, end hvad der ellers var på tale.

Et forslag lød på at ændre navnet på gaden med ambassaden til "Ukraines gade". Men det forslag blev ikke til noget.

Det ville have betydet, at flere, herunder den russiske ambassade, ville få ny adresse.

Formelt betyder navngivningen af krydset, at der sættes et informationsskilt op om, at krydset får navnet "Ukraines plads". Det omtales som en uformel titel.

Bydelsudvalg i Oslo har magt til at bestemme over gadenavne i bydelen. Eneste undtagelse er Oslos centrumbydel.

Ifølge reglerne kan navneskift dog kun foretages, hvis det eksisterende navn indebærer en "betydelig praktisk ulempe".

Det ville derfor være svært at argumentere for en ændring af gadenavnet til "Ukraines gade". Derfor er navneændringen blevet ved krydset foran ambassaden.

Der foregår lignende diskussioner i Danmark.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, har foreslået at navngive gaden, som den russiske ambassade ligger på i København, "Ukrainegade".

I dag hedder gaden Kristianiagade.

Københavns teknik- og miljøborgmester, Line Barfod (EL), har erklæret sig positiv over for idéen om et navneskift.

Idéen blev luftet af Ellemann-Jensen, da han holdt en tale ved en demonstration foran Ruslands ambassade søndag 27. februar.

Med ændringen kan man, sagde Ellemann-Jensen, ære de modige mænd og kvinder, der "kæmper mod den russiske overmagt". Og man kan give Ruslands ambassadør i landet et varigt minde.

Det er normalt en længere proces at ændre et navn på en gade. Ud over en beslutningsproces på rådhuset skal det også i høring blandt beboere i kvarteret.

