Krydstogtskib er gået på grund ved finsk øgruppe

Et krydstogtskib med over 400 om bord gik lørdag på grund ved den finske øgruppe Åland ud for den svenske østkyst.

Ingen af de ombordværende var i fare ved uheldet, som skete omkring klokken 13.

Passagerfærgen "Grace" er fra Viking Lines.

- Klokken 16 lørdag eftermiddag var fartøjet stadig på grund, men det lækker ikke brændstof, skriver Aftonbladet.

Færgen tager heller ikke vand ind, og mandskabet om bord har meddelt, at det ikke har behov for hjælp.

Færgen gik på grund ved indsejlingen til byen Mariehamn.

Der er 429 personer om bord, hvoraf 331 er passagerer.

Færgen var på vej fra Stockholm til Turku via Mariehamn.

Den finske søredningstjeneste og kystvagt er på stedet med to fartøjer. Men der er endnu ikke truffet afgørelse om en eventuel evakuering af færgen eller om at trække det i havn.

