Krydstogtskib ligger i brand midt i Middelhavet

Der er udbrudt brand på det italienske krydstogtskib "Euroferry Olympia", som er i færd med at krydse Det Joniske Hav mellem Grækenland og Italien.

Det skriver det franske nyhedsbureau AFP.

Ifølge lokalt politi er der er 237 passagerer og 51 besætningsmedlemmer om bord på krydstogtskibet.

Lokalt politi oplyser, at tre slæbebåde og tre patruljebåde allerede er blevet sendt afsted for at hjælpe passagerer og besætning.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Euroferry Olympias kaptajn har bedt skibets passagerer om at forlade skibet, lyder det fra politiet.

Krydstogtskibet havde ligget i havn i den græske by Igoumenitsa, hvorfra det skulle sejle til Italien.

/ritzau/