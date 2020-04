Krydstogtskib med over 100 smittede går i havn i Uruguay

Over halvdelen af 218 personer om bord på australsk krydstogtskib er smittet med coronavirus.

Et australsk krydstogtskib, hvor over halvdelen af passagererne og besætningen er smittet med coronavirus, lagde fredag til i havnen i Montevideo i Uruguay.

Skibet "Greg Mortimer" har de seneste to uger ligget underdrejet ud for Uruguays kyst med i alt 217 personer om bord. Heraf er de 128 testet positiv for Covid-19.

I henhold til en aftale mellem regeringerne i Australien og Uruguay vil omkring 110 passagerer blive evakueret fra skibet og under politieskorte blive bragt til den internationale lufthavn i Montevideo. Her vil et chartret fly bringe dem til Melbourne i Australien.

Passagererne vil blive kørt direkte ud til startbanen, og de kommer således ikke i kontakt med andre rejsende i afgangsterminalen. Flyet er desuden indrettet med medicinsk udstyr, hvis det skulle blive nødvendigt at behandle syge under flyveturen.

/ritzau/AFP