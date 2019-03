Krydstogtskib slæbes mod havn: Pause i evakuering

Redningshelikoptere ophører med at fragte passagerer af krydstogtskibet Viking Sky, mens skibet føres i havn.

Norske redningshelikoptere er ophørt med at evakuere passagerer fra krydstogtskibet "Viking Sky", der ligger ud for den norske vestkyst. Skibet bliver i stedet slæbt mod havn.

Krydstogtskibet har 60 kilometer til roligere farvand og 80 kilometer til Moldefjorden, skriver Hovedredningscentralen for Sydnorge på Twitter.

To slæbebåde - en foran og en bagved - er ved at slæbe det nødstedte krydstogtskib mod land med en fart på syv knob - omkring 13 kilometer - i timen.

463 personer blev evakueret, før helikopterne ophørte med at hente folk fra skibet.

Skibet mistede sin motorkraft lørdag eftermiddag klokken 14. På det tidspunkt og siden da har skibet været fanget i stormvejr. "Viking Sky" var lørdag blot 100 meter fra at støde på grund.

Natten til søndag genvandt skibet kraft i tre af sine fire motorer.

Helikoptere har hele natten og søndag evakueret passagerer af skibet.

Skibet havde 1373 personer om bord. 915 personer er passagerer.

Af de passagerer er 17 blevet bragt til sygehuset. Tre af dem er i alvorlig tilstand.

Det er planen, at skibet skal slæbes til den nærliggende Molde Havn. Det er tidligere blevet anslået, at det kan tage flere timer at få skibet i havn.

De passagerer, der er blevet evakueret, er ifølge norsk Røde Kors' indsatsleder, Trond Inge Larsgård, chokerede, når de kommer i land.

- Mange er traumatiserede af det, som de har oplevede, og de har behov for, at man tager sig af dem, når de kommer i land, siger han.

/ritzau/NTB