Krydstogtskibe kan ødelægge svensk skærgård

To svenske styrelser overvejer at sprænge en ny sejlrende i Stockholms skærgård, så krydstogtskibe kan få adgang

Skærgården ved Stockholm er et af de områder, der fylder mest i den kollektive svenske naturarv. Og derfor har det vakt store protester, at svenske myndigheder ønsker at sprænge dele af skærgården for at lave en ny sejlrende ind til hovedstaden med plads til gigantiske krydstogtskibe.

Sagaen om den kontroversielle Horsstensleden har varet i over 10 år og ad flere omgange fået folk til at advare om, at planerne vil have store konsekvenser for miljøet i det ø-rige farvand ved Stockholm.