Kulturminister: Dansk public service er undtaget fra ny EU-lov

En foreslået EU-lov om mediefrihed har skabt bekymring i flere lande, herunder Danmark. Men forhandlingerne er nu på rette vej.

Det siger kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M).

Han er tirsdag til møde med sine europæiske kolleger i Bruxelles. Her har ministrene diskuteret EU-Kommissionens forslag til den såkaldte Media Freedom Act.

- Lovgivningen bevæger sig i den rigtige retning. Den danske public service-model vil ikke blive berørt, og Pressenævnets frie og uafhængige status bibeholdes, siger Jakob Engel-Schmidt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Media Freedom Act har til formål at styrke pressefriheden og mediernes forhold i EU. Særligt i nogle østeuropæiske lande har journalistikken trange kår.

Loven kan dog ende med at skade mediebrancherne i de lande, hvor pressefriheden i forvejen trives, har advarslen lydt fra blandt andet Danmark.

- Mediefrihedsloven vil kunne ødelægge den danske medietradition. Alt det gode, vi har i Skandinavien og i store dele af EU, må ikke blive ødelagt i forsøget på at sikre journalistisk frihed i dele af Østeuropa, siger kulturministeren tirsdag.

Det er anden gang inden for kort tid, at han er i Bruxelles. Senest var i begyndelsen af maj, hvor han holdt møder med nøgleaktører for at påvirke forslaget til mediefrihedsloven.

Dengang havde han store bekymringer med i bagagen, men de er blevet mindre efter dagens ministermøde, siger Jakob Engel-Schmidt.

Der er dog fortsat en række forhold, der giver anledning til panderynker.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er blandt andet forslaget om et europæisk medieråd.

- Vi ønsker fra dansk side, at medierådet bliver adskilt fra EU-Kommissionen, så man sikrer rådets uafhængighed. Derudover skal medierådets udtalelser være vejledende, og det skal have fokus på de lande, hvor der faktisk er problemer med pressefrihed, siger Jakob Engel-Schmidt.

Ministrenes diskussion tirsdag er den sidste, før medlemslandene skal finde til enighed om en fælles position. Det forventes at ske inden sommer i kredsen af EU-ambassadører.

Derefter kan forhandlinger med EU-Parlamentet begynde.

/ritzau/