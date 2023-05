Kulturminister vil kæmpe mod unødig EU-regulering af medier

Man risikerer med en ny EU-lov om mediefrihed at pålægge velfungerende mediebrancher som den danske unødigt meget regulering.

Det siger kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M).

Han er tirsdag i Bruxelles for at udbrede netop det budskab. Ministeren mødes blandt andet med EU-politikere, der er en del af forhandlingerne.

- I Danmark har vi en model med Pressenævnet, som er et uafhængigt organ. Det er med til at regulere og sørge for en vis grad af selvjustits blandt vores medier, siger Jakob Engel-Schmidt og fortsætter:

- Formålet med mit besøg i dag er at sikre, at vores velfungerende model ikke bliver dysfunktionel, fordi vi på europæisk plan ønsker at gennemføre en lovgivning, der skal beskytte pressefriheden.

Den såkaldte European Media Freedom Act (EMFA) blev foreslået af EU-Kommissionen i september sidste år.

Den skal sikre bedre forhold for europæiske medier ved blandt andet at pålægge alle medlemslande at respektere mediers redaktionelle frihed.

Blandt andet i nogle østeuropæiske lande er det ikke altid tilfældet. Her fremhæves Ungarn ofte som et eksempel.

Blandt tiltagene i mediefrihedsloven er oprettelsen af et uafhængigt europæisk råd for medietjenester.

Det stiller kulturministeren sig kritisk over for. Det vil overlappe med Pressenævnets opgaver, mener han.

- Det svarer til at sætte flere lyskurve op i et vejkryds, hvor der i forvejen er velfungerende lysregulering. Det er der jo ingen grund til, siger Jakob Engel-Schmidt.

Han foreslår, at man indskærper i loven, at rådet skal fokusere på de lande, hvor mediernes frihed er under pres.

Her vil rådet kunne skele til de årlige rapporter fra EU-Kommissionen om overholdelsen af retsstatsprincippet. For de lande, hvor det ikke overholdes, er de samme lande, som har problemer med pressefrihed, pointerer kulturministeren.

- Det vil være en naturlig kobling, og at bringe det forslag i spil er også en del af formålet med mit besøg i dag, siger han.

Jakob Engel-Schmidt tager endnu en gang turen til Bruxelles, når der er ministermøde 15. og 16. maj.

Her skal ministrene blandt andet debattere Media Freedom Act.

- Der kommer vi forhåbentligt et stykke videre. Vi har et svensk formandskab, der er opmærksomme på sagen, og indtil videre ser det fornuftigt ud, siger kulturministeren.

Han pointerer, at Danmark blot er ét ud af flere vesteuropæiske lande, der ser med bekymring på EU-Kommissionens forslag.

Jakob Engel-Schmidt præciserer ikke nærmere, hvilke lande det drejer sig om.

Lovforslaget har desuden mødt kritik fra flere organisationer, der repræsenterer medievirksomheder.

Omvendt har det dog fået ros af journalistforbund og foreninger, der arbejder for frihed og gennemsigtighed for medier.

Det gælder blandt andet det europæiske journalistforbund, EFJ, som det danske journalistforbund er medlem af.

