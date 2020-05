Kun et af 3201 fly til Oslo er sendt til corona-tjek

Nordmænd er fløjet hjem fra Spanien, Østrig og andre lande uden et tjek i særligt corona-modtagecenter.

Kun ét af de i alt 3201 fly, der er landet i Gardermoen lufthavn i Oslo mellem 1. marts og 12. maj, er kommet igennem et særligt modtagecenter for potentielt coronasmittede.

Det viser tal fra Avinor, der driver størstedelen af de norske lufthavne. Netavisen vg.no har fået indblik i tallene.

Modtagecentret blev i begyndelsen af marts etableret for passagerer, der kunne være smittet med coronavirus.

På centret ville de potentielt smittede passagerer blive mødt af sundhedspersonale i beskyttelsesudstyr, der ville give dem et sundhedstjek.

Men kun passagerer fra et enkelt af de 3201 fly blev sendt til modtagecentret, der ligger i en separat del af lufthavnen, skriver vg.no.

Det drejer sig om et fly, der ankom til Oslo fra den sydfranske by Lyon den 7. marts. Om bord var 83 nordmænd, der havde været i Norditalien, som på det tidspunkt var Europas epicentrum for smitte.

I marts ankom også charterturister fra solgården ferie- og helsecenter på Costa Blanca i Spanien. Ifølge vg.no er 70 personer smittet og 10 døde, efter de har opholdt sig på dette center. De blev ikke tjekket ved ankomsten til Gardermoen lufthavn.

Den 29. februar landede et charterfly fra Østrig, der havde otte coronasmittede passagerer om bord, som havde været i Norditalien. Flere af deres medpassagerer testede siden positive, skriver vg.no.

