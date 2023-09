Kun få russiske militærnægtere får asyl i Tyskland

Siden Rusland invaderede Ukraine i februar 2022, er hundredtusindvis af russiske mænd flygtet ud af deres hjemland for at undgå at blive indkaldt til hæren.

Omkring 3500 af dem har søgt om asyl i Tyskland. Men indtil videre har kun 90 fået det, viser tal fra det tyske indenrigsministerium.

Over 1500 asylansøgninger er behandlet og afsluttet, oplyser ministeriet.

I langt størstedelen af de sager - omkring 1100 - er det et andet EU-land, der skal behandle ansøgningerne.

Det skyldes EU's såkaldte Dublin-regler om, at en asylansøger skal have behandlet sin sag i det første EU-land, vedkommende bliver registreret i.

Derfor bliver mange af de russiske asylansøgeres sager sendt retur til behandling i andre EU-lande.

- Desertører kan fortsat opnå international beskyttelse, skriver det tyske indenrigsministerium som svar på et spørgsmål fra Clara Bünger, der er medlem af Forbundsdagen for venstrefløjspartiet Die Linke.

- Personer, der står over for at blive indkaldt til hæren og nægter at gøre tjeneste, vil få international beskyttelse, hvis betingelserne for det er opfyldt, lyder det videre i ministeriets svar.

Bünger har kritiseret Tysklands centrum-venstre regering, som hun mener er "god til at skrive om menneskerettigheder på et banner og komme med fine løfter", mens det halter med implementeringen.

Netop nu er Tyskland midt i en mere generel debat om, hvorvidt man skal begrænse antallet af asylansøgere i landet.

Forbundskansler Olaf Scholz har sagt, at han er åben for at se på, om det er muligt at skærpe grænsekontrollen.

