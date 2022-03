Kun lidt over 7000 blev evakueret i Ukraine fredag

Ukraines præsident Zelenskyj beskylder Rusland for at blokere havneby, så borgerne ikke kan slippe ud.

Godt 7000 mennesker blev evakueret fra fire byer i Ukraine fredag.

Det siger præsident Volodymyr Zelenskyj i en tv-tale.

Antallet af personer, som lykkedes at komme væk fredag, er væsentligt lavere end de to foregående dage.

Torsdag forlod næsten 40.000 personer et antal byer gennem såkaldte humanitære korridorer, og onsdag flygtede 35.000 ifølge ukrainske myndigheder.

At det ikke er lykkedes flere civile at slippe væk fra byer under angreb fra russiske styrker skyldes ifølge Zelenskyj Rusland.

Præsidenten beskylder således Rusland for at nægte personer i blandt andet den belejrede havneby Mariupol at slippe ud.

Lørdag vil Ukraine igen forsøge at få forsyninger af nødhjælp frem til Mariupol ifølge Zelenskyj.

- Vi vil igen forsøge at sende fødevarer, vand og medicin ind, siger han.

Indbyggerne i Mariupol, der normalt huser over 400.000 mennesker, har i over en uge været uden vand- eller strømforsyning.

Der er også mangel på mad i byen, der ligger ud til Det Azovske Hav i det østlige Ukraine.

Ifølge bystyret i Mariupol er mindst 1582 civile blevet dræbt som følge af russiske granat- og bombeangreb.

Ruslands forsvarsministerium har sagt, at havnebyen er fuldstændig omringet.

Ud over at beskylde Rusland for bevidst at forhindre civile i at komme væk fra byen beskylder ukrainske myndigheder det russiske militær for at forhindre konvojer med humanitær hjælp i at komme frem til byen.

- Situationen er kritisk, siger en rådgiver for Ukraines indenrigsminister.

/ritzau/Reuters