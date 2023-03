Kun syv lande lever op til Nato-målsætning

Der er næsten gået ti år siden Nato i 2014 holdt et afgørende topmøde i Wales. På topmødet blev Natos stats- og regeringschefer enige om en fælles målsætning om at bruge to procent af bruttonationalproduktet på forsvar.

Der var enighed om, at det var nødvendigt for at Nato kunne håndtere sikkerhedsudfordringerne i de kommende år. Men knap ti år senere lever Nato-landene langt fra op til målsætningen.

Det fremgår at Natos årsrapport for 2022. I dag er det kun syv lande, som bruger to procent af bruttonationalproduktet på forsvaret, siger Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg.

Det er ikke godt nok set i lyset af krigen i Ukraine og stigende konkurrence med Kina:

- Jeg forventer, at Nato-landene vil blive enige om at bruge mere på forsvar på Nato-topmødet i juli, siger Jens Stoltenberg.

Danmark er ikke blandt de syv lande, som lever op til målsætningen i dag. Men regeringen har opstillet en målsætning om at indfri målsætningen i 2030.

Dermed er Danmark lige som mange andre Nato-lande på vej til at opruste markant. Men krigen i Ukraine understreger behovet, siger Jens Stoltenberg.

Mens sikkerhedssituationen så rolig ud, skar mange Nato-lande i forsvarsbudgetterne frem mod 2014. Det er medvirkende til, at Nato-landene i dag må arbejde hurtigt for at sikre ammunition og udstyr til Ukraine.

Lagrene i flere Nato-lande har huller, og forsvarsindustrien i Vesten har svært ved at producere i samme takt som Ukraine sender de meget udbredte 155 millimeter artillerigranater mod russiske styrker.

Sikkerhedssituationen i Europa har med andre ord ændret sig markant. Og derfor skal forsvarsbudgetterne også ændre sig - og det skal gå hurtigt, mener Jens Stoltenberg.

- Hvis der var behov for at øge forsvarsbudgetterne i 2014, så er det endnu mere åbenlyst nu, siger Jens Stoltenberg.

Han peger på, at der allerede er sket en ændring i Nato-landenes tilgang til forsvar. Mens de fleste Nato-lande i 2014 var i gang med at reducere deres forsvarsbudgetter, så har de sidste otte år i træk budt på øgede forsvarsbudgetter.

- Det er en helt anden retning i dag. Men nu skal vi blive enige om et nyt mål på topmødet i Vilnius. Det skal tage hensyn til, at vi lever i en mere farlig verden, siger Jens Stoltenberg.

Han mener, at de to procent frem over skal ses som et minimum i forhold til forsvaret - frem for et mål flere år ude i fremtiden.

- Det skal være et minimum. Nu har vi snart haft ti år fra 2014 til 2024 til at opfylde målsætningen. Nu forventer jeg at flertallet af lande skal være på to procent meget hurtigt, siger Jens Stoltenberg.

