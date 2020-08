Kupledere i Mali fordømmes over hele verden

Den Afrikanske Union har suspenderet Malis medlemskab af unionen, indtil præsident og regering er genindsat.

En bølge af fordømmelser regner onsdag ned over de nye magthavere i Mali, dagen efter at de tvang landets præsident og regering fra magten.

Fordømmelserne kommer blandt andet fra EU, USA og fra Den Afrikanske Union (AU).

De kræver alle, at de militære ledere, der har kuppet sig til magten, løslader præsident Ibrahim Boubacar Keïta. Det samme gælder andre højtstående embedsmænd, der tilbageholdes.

AU har suspenderet Malis medlemskab af unionen. Det sker som reaktion på kuppet i landet, meddeler AU's freds- og sikkerhedsråd onsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Mali kan genoptages som medlem, når den forfatningsmæssige orden genoprettes, lyder det fra AU. Unionen kræver, at præsidenten og regeringen genindsættes.

Oprørske soldater tog tirsdag eftermiddag præsident Keïta og premierminister, Boubou Cisse til fange.

Det er en markant eskalering af den politiske krise, der har præget Mali i månedsvis.

Præsident Keïta har været under massivt pres fra oppositionen, der har holdt store demonstrationer i protest mod økonomisk stilstand, korruption og et brutalt islamistisk oprør.

Keïta meddelte onsdag morgen i en tv-tale, at de militære ledere ikke havde givet ham andet valg end at træde tilbage. Han sagde også, at han trådte tilbage for at undgå blodsudgydelser.

Der er ingen meldinger om dræbte eller sårede i forbindelse med den militære magtovertagelse.

AU's nuværende formand er Sydafrikas præsident, Cyril Ramaphosa. Han opfordrer til en "omgående tilbagevenden til civilt styre, og militæret skal vende tilbage til kasernerne", skriver nyhedsbureauet AFP.

Med udelukkelsen fra AU følger Mali efter en lille håndfuld af andre lande, der har lidt samme skæbne i de seneste år.

Det skete for Sudan sidste år på grund af den blodige politiske uro i landet, Burkina Faso på grund af et militærkup i 2015 og Egypten i 2013, da militæret væltede den demokratisk valgte præsident, Mohammed Mursi.

FN's Sikkerhedsråd samles sent onsdag aften dansk tid til et hasteindkaldt møde om situationen i Mali.

/ritzau/AFP