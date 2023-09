Kupmagere beskylder Frankrig for at forberede angreb mod Niger

Militærjuntaen i Niger beskylder den tidligere kolonimagt Frankrig for at gøre klar til en militær intervention mod det vestafrikanske land.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Lørdag aften udtalte Amadou Abdramane, der er talsmand for militærjuntaen, sig på nationalt fjernsyn. I den forbindelse påpegede han, at Frankrig er militært til stede i flere af Nigers nabolande, som er med i den vestafrikanske samarbejdsorganisation Ecowas.

- Frankrig fortsætter med at indsætte dets styrker i adskillige Ecowas-lande som led i dets forberedelse af et angreb mod Niger, sagde Abdramane.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han mener, at angrebet bliver forberedt sammen med Ecowas.

Militærjuntaen i Niger overtog magten i landet ved et kup 26. juli. Samtidig blev landets demokratisk valgte præsident, Mohamed Bazoum, taget til fange på sit eget kontor i hovedstaden, Niamey.

Niger er en tidligere fransk koloni. Frankrig har omkring 1500 soldater udstationeret i landet som led i en større operation mod jihadister i Sahel-regionen i Vestafrika.

Cirka en uge efter militærkuppet ophævede militærjuntaen adskillige militære samarbejdsaftaler med Frankrig. Landet har dog ikke trukket sig ud af Niger.

Regeringen i Frankrig afviser at anerkende kupmagernes regime og anser derfor ikke de nye magthavere for at have noget at skulle have sagt i forhold til de militære aftaler, der tidligere er indgået mellem de to lande.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tirsdag oplyste en kilde fra Frankrigs forsvarsministerium dog til AFP, at den franske hær har haft drøftelser med kupmagerne om at ophæve dele af Frankrigs militære tilstedeværelse i Niger.

Hvad det præcis ville indebære, fremgik dog ikke.

Efter kuppet meddelte organisationen Ecowas, at den ville overveje at sende soldater ind i Niger, hvis kupmagerne ikke trak sig og lod præsident Mohamed Bazoum komme tilbage til magten.

Mere end fem uger senere styrer militærjuntaen stadig Niger, og Ecowas er ikke gået militært ind landet.

/ritzau/AFP