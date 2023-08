Kupmagere ophæver Nigers militære samarbejde med Frankrig

Militærjuntaen, som har overtaget magten i Niger, har besluttet at indstille al militært samarbejde med den tidligere kolonimagt Frankrig.

Det oplyser juntaen i en udtalelse på nigersk tv natten til fredag ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Efter at være konfronteret med Frankrigs tankeløse attitude og landets reaktion på situationen har Det Nationale Råd for Fædrelandets Værn besluttet at droppe aftalerne om samarbejde inden for sikkerhed og forsvar med denne stat, siger en af kupmagerne.

Frankrig har ifølge Reuters udstationeret mellem 1000 og 1500 soldater i det vestafrikanske land. Niger var indtil for 63 år siden en fransk koloni.

Soldater fra Nigers nationalgarde tog 26. juli landets præsident, Mohamed Bazoum, til fange.

Siden har nationalgarden - eller juntaen - haft kontrollen med Niger.

Samtidig oplyser juntaen, at Nigers ambassadører i Frankrig, USA, Nigeria og Togo bliver opsagt, skriver AFP.

Årsagen fremgår ikke, men da ambassadører udpeges af et lands regering, sættes Nigers ambassadører i de fire lande altså i forbindelse med regeringen, som kupmagerne har afsat.

Derudover siger repræsentanten for militærjuntaen, at den vil reagere prompte på enhver aggression fra andre vestafrikanske lande.

Søndag gav Ecowas, der er en sammenslutning af 15 vestafrikanske lande, Niger en uge til at få genindsat præsident Bazoum. Ellers ville kupmagerne risikere militær indblanding, omend det er en sidste udvej for Ecowas.

I et indlæg i den amerikanske avis Washington Post, som er offentliggjort natten til fredag, beder Bazoum om det internationale samfunds hjælp til at genoprette den "forfatningsmæssige orden" i Niger.

Bazoum er landets første demokratisk valgte præsident.

/ritzau/