Kupmodstanderne i Myanmar holder stand og føler sig svigtet af Vesten: ”Vi har brug for international handling nu”

Et år efter militærkup sidder generalerne stadig på magten, men overraskende bred folkelig modstand betyder, at junta på ingen måde har fuld kontrol

”Jeg kan se røgen, når militærregimet angriber landsbyerne og jagter guerillakrigere fra oprørsgrupperne. Landsbyboerne må flygte over hals og hoved, fordi de risikerer, at deres huse bliver sat i brand, eller at de ligefrem bliver skudt, hvis de bliver anklaget for at have givet husly til oprørerne.”