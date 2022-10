Kuppet militærleder i Burkina Faso går med til at træde tilbage

Burkina Fasos nu tidligere militærleder Paul-Henri Sandaogo Damiba er gået med til at træde tilbage.

Det oplyser religiøse ledere og samfundsledere søndag.

Damibas endelige tilbagetrædelse kommer, to dage efter at han blev kuppet af kaptajn fra landets hær Ibrahim Traore.

I den forbindelse blev det meddelt, at Damiba var blevet frataget magten som leder af landet. Og at Traore var den nye leder af det fattige vestafrikanske land.

Det markerede det andet kup i landet på bare otte måneder. Damiba havde selv kuppet sig til magten, da han fik afsat landets tidligere præsident Roch Karore.

Ifølge erklæringen fra de religiøse ledere og samfundsledere har Damiba sagt ja til formelt at gå af efter samtaler med den nye, selverklærede leder, Ibrahim Traore.

- Damiba har tilbudt at gå af for at undgå konfrontationer med alvorlige menneskelige og materielle konsekvenser, hedder det.

Traore siger søndag, at der er kommet ro og orden i landet igen. De seneste dage har været præget af voldsomme kampe, da Traores militære fraktion kæmpede for at kuppe sig til magten.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har der i landets hovedstad, Ouagadougou, søndag overvejende været roligt.

I en separat erklæring hedder det, at Traore vil være fungerende præsident, indtil der er fundet en anden overgangsfigur.

Da Damiba blev afsat, blev regering samtidig opløst, og landets forfatning blev suspenderet.

Ifølge Ibrahim Traore var det nødvendigt at afsætte Damiba, fordi han ikke kunne håndtere islamistiske oprør i landet.

Da Roch Karore blev afsat i januar, var det med henvisning til stigende usikkerhed.

Der bor omkring 21 millioner mennesker i Burkina Faso, som ligger i Vestafrika.

/ritzau/AFP