Kuppet mod Gorbatjov hjemsøger stadig international politik

Det var en hed og solrig sibirsk formiddag i Akademgorodok for 30 år siden – Dima kom mig i møde, og jeg kunne på afstand se, at han var oprørt og trist. Så fortalte han, at der om natten var blevet indført undtagelsestilstand, og at Sovjetunionens præsident, Mikhail Gorbatjov, var blevet tilbageholdt. Vi, en gruppe studerende fra Aarhus Universitet, var i Akademgorodok nær Novosibirsk netop på grund af Gorbatjov. I tre år havde vi lavet vores egne sommerudvekslinger, hvor vi besøgte Akademgorodok eller fik besøg derfra. Før Mikhail Gorbatjovs tiltrædelse ville vi aldrig have fået tilladelse til at rejse til Sibirien, ligesom de studerende der aldrig ville have fået tilladelse til at rejse ud. Men nu, den 19. august 1991, så den relativt nyvundne frihed ud til at være sat ud af kraft med undtagelsestilstanden.