Kurz står til comeback i Østrig trods fugtig regeringsskandale

Vælgerne lader til at være klar til at give unge Sebastian Kurz en ny chance. Regeringsmulighederne er flere.

Forud for søndagens østrigske parlamentsvalg ligner det et genvalg til 33-årige Sebastian Kurz.

Kurz er leder af det konservative Østrigs Folkeparti (ÖVP), og han var også kansler i den regering, der faldt fra hinanden i maj på grund af en fugtig Ibiza-skandale hos koalitionspartneren Frihedspartiet (FPÖ).

Skandalen sendte Østrig ud i en af de største politiske kriser i nyere tid og gjorde Kurz til den kansler, der havde siddet kortest tid i Østrig siden 1945.

Men det står til at ændre sig.

Meningsmålinger peger på, at Kurz er sluppet helskindet gennem affæren, som han da heller ikke selv var direkte involveret i.

Den omdiskuterede hændelse fandt sted i 2017, men det var først i foråret 2019, at videoen, som førte til regeringens fald, blev offentligt kendt.

Den viser et hotelværelse i Ibiza. På videoen, som er lavet med skjulte optagelser, ses en måske lettere beruset partileder Heinz-Christian Strache fra Frihedspartiet.

Han tilbyder offentlige kontrakter til gengæld for hjælp i en valgkamp fra en kvinde, der udgiver sig for at være niece til en russisk oligark.

Videoen blev offentliggjort i de tyske medier Der Spiegel og Süddeutsche Zeitung, og så gik der ikke længe, før regeringen i Wien faldt, og Kurz udskrev valg i håb om et hurtigt comeback.

Hvis meningsmålingerne holder, ser det ud til at være lykkedes.

Kurz og ÖVP står til at få 33-34 procent af stemmerne mod 31 procent i 2017 ifølge nyhedsbureauet AP.

Hvem der bliver den mulige koalitionspartner er til gengæld ret åbent.

Her vurderes en koalition med De Grønne og det liberale Neos at være sandsynlig, men en koalition med den gamle regeringspartner i Frihedspartiet kan også komme på tale, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Netop Kurz' mulige samarbejdspartnere kan blive afgørende for den politiske retning, Østrig tager.

Kurz ses af mange som et af de største østrigske politiske talenter i nyere tid, men også som en pragmatiker, der gør det nødvendige for at få magten.

I de senere år har migration stået højt på dagsordenen i Østrig.

Men Frihedspartiet, der - ligesom Kurz - er kendt for en hård kurs i indvandringsdebatten, er kun delvist lykkedes med at komme ud af Ibiza-skandalen og står til tilbagegang

Samtidig er klimadagsordenen blevet mere fremtrædende, og De Grønne står til markant fremgang og kan dermed byde sig til som mulig koalitionspartner.

Stemmelokalerne åbner søndag morgen klokken syv og lukker igen klokken fem om eftermiddagen.

Umiddelbart efter valgets afslutning ventes de første valgstedsmålinger offentliggjort.

/ritzau/