Kuwait genbruger millioner af bildæk fra enorm losseplads

Det mellemøstlige land Kuwait, der ligger mellem Irak og Saudi-Arabien, har taget hul på at genbruge over 42 millioner bildæk.

Dækkene stammer fra en af verdens største lossepladser for bildæk.

Den enorme losseplads har ligget i Kuwaits ørken kun få kilometer fra et beboet område. I løbet af den seneste måned er dækkene dog blevet flyttet til al-Salmi nær grænsen til Saudi-Arabien.

Her skal de genbruges på en fabrik, der omdanner dækkene til gummiagtige gulvplader. Fabrikken kan genbruge omkring tre millioner dæk årligt.

- Fabrikken hjælper samfundet med at rydde op i de skrottede bildæk og omdanne dem til produkter til forbrugere, siger Alaa Hassan, administrerende direktør ved Epsco, der står for driften af fabrikken.

Kuwait vil nu bygge 25.000 huse i ørkenen, hvor lossepladsen har ligget.

Kasserede bildæk udgør en stor miljømæssig udfordring på verdensplan. Både fordi der er så mange, og fordi de kan udlede farlige kemikalier.

Den store losseplads i Kuwaits ørken er flere gange brudt i brand. Billeder fra stedet har vist tætte, sorte røgskyer stige mod himlen. Også på satellitbilleder har den tunge røg været synlig.

Foruden at udgøre et miljømæssigt problem har det også påvirket beboerne tæt på den losseplads, der nu er ved at blive genbrugt.

Kuwaits regering håber, at al-Salmi vil blive et centrum for genbrug af bildæk. Der er allerede planer om at etablere flere fabrikker.

/ritzau/Reuters