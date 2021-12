Kvægtyve dræbte 38 personer i landsbyer i Nigeria

Bevæbnede kvægtyve har dræbt 38 mennesker i Nigeria ved tre separate angreb i den nordlige delstat Kaduna. Det oplyser en lokal embedsmand om den seneste vold i regionen.

Ifølge Samuel Aruwan, som er kommissær for interne anliggender i Kaduna, stormede kvægtyvene, der normalt kører på motorcykler, søndag tre landsbyer i Giwa-distriktet og dræbte mindst 38 personer.

- Sikkerhedsagenturer har bekræftet, at 38 mennesker blev dræbt på de steder, som blev angrebet, siger han.

- Huse, lastbiler og biler blev også stukket i brand sammen med landbrugsprodukter på forskellige farme, tilføjer han.

I en erklæring sent søndag fordømte Nigerias præsident, Muhammadu Buhari, "grusomheden" ved de seneste angreb.

Han sagde, at der var sket adskillige dødelige angreb i Kaduna i den seneste uge. Og han gentog samtidig opfordringer til landets sikkerhedschefer og efterretningschefer om at gøre alt, hvad der er muligt, for at tilintetgøre grupperne bag angrebene.

Det nordvestlige og centrale Nigeria har længe været hærget af kriminelle bander, som lever af kvægtyverier, plyndringer og bortførelser.

En række skoler er blevet angrebet. Og børn og unge er blevet ofre for massebortførelser, hvor deres pårørende er blevet presset til at betale løsepenge.

De kriminelle bander er kendt for at holde til i lejre i den berygtede Rugu-jungle. Den strækker sig over delstaterne Kaduna og Zamfara samt byen Katsina og nabolandet Niger.

Nigeria er Afrikas mest befolkningsrige land med over 206 millioner indbyggere.

/ritzau/AFP