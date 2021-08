Kvinde anmelder New Yorks guvernør for uønsket befamling

En unavngiven kvinde har anmeldt New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, til politiet for at befamlet hende på brysterne.

Det oplyser anklagemyndigheden fredag.

Tidligere denne uge konkluderede en rapport, at Cuomo har udsat 11 kvinder for seksuelle krænkelser eller sexchikane. Flere af kvinderne er ansatte eller tidligere ansatte i den 63-årige Cuomos administration.

Ingen af kvinderne har anmeldt guvernøren til politiet før nu.

Den kvindelige anmelder, der arbejder som hjælper for guvernøren, siger, at hun blev befamlet i Cuomos guvernørbolig sidste år.

Den demokratiske politiker har gentagne gange nægtet at have rørt kvindelige medarbejdere upassende.

Cuomos advokater har kritiseret rapporten kraftigt blandt andet på et pressemøde fredag.

De er utilfredse med, at de ikke modtog en varsling forud for rapporten, og at personer bag rapporten ikke har delt vidnesbyrd med dem.

- Den (rapporten, red.) var ensidig, og han er blevet ført i et baghold, siger Rita Glavin, der er advokat for Cuomo.

Ifølge rapporten har Cuomo chikaneret flere kvinder, hvoraf mange var unge, i form af uønskede befamlinger, kys og kram og ved at komme med upassende bemærkninger.

Rapporten har også fundet, at Cuomo har været med til at skabe et "giftigt arbejdsmiljø" præget af frygt og intimidering.

Rapporten har fået flere fremtrædende politikere fra Det Demokratiske Parti til at opfordre deres partifælle i New York til at træde tilbage som guvernør. Det inkluderer præsident Joe Biden.

- Jeg synes, at han bør træde af, sagde præsidenten på et pressemøde i Det Hvide Hus tirsdag.

Cuomo har dog afvist at gå af. Han har fået en frist til den 13. august til at fremlægge beviser for, at rapportens påstande er falske.

Den uafhængige rapport vil ikke direkte kunne føre til strafferetlige anklager mod guvernøren.

Men det kan kvindens anmeldelse, hvis anklagemyndigheden finder belæg for at rejse tiltale.

/ritzau/AFP