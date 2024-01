Kvinde der dræbte Putin-tro blogger kræves idømt 28 år i straffelejr

Russiske anklagere har fredag krævet en 26-årig kvinde, der dræbte en russisk militærblogger med en bombe gemt i en figur, idømt 28 års fængsel.

Det oplyser en domstol i Skt. Petersborg.

Drabet på Vladlen Tatarskij i en café i Skt. Petersborg i april sidste år var ifølge de russiske anklagere sat i værk af Ukraine.

Kvinden Darja Trepova var til stede i caféen, da bomben dræbte Tatarskij. Han havde over 560.000 følgere på det sociale medie Telegram og støttede krigen mod Ukraine.

Anklagerne vil have Trepova idømt 28 års fængsel for terror. Det skal afsones i en straffekoloni.

Hun havde ved begyndelsen af et foredrag med den prominente Tatarskij givet ham en figur i hånden for tilsyneladende at hylde ham foran 100 tilhørere.

Han havde ifølge øjenvidner lavet sjov med det og kaldt figuren en "Gylden Vladlen". Herefter eksploderede en sprængladning, der var gemt i figuren. Den dræbte ham øjeblikkeligt, mens alle tilhørere slap med livet i behold.

Tatarskijs rigtige navn var i øvrigt Maxim Fomin.

Trepova har erkendt, at hun gav Tatarskij den famøse figur. Men hun har under retssagen fastholdt, at hun troede, den kun indeholdt udstyr til aflytning, ikke en bombe.

Hun sagde, at hendes føringsofficer var en mand i Ukraine. Hun var selv motiveret af sin modstand over for den russiske invasion i nabolandet.

/ritzau/AFP