Kvinde dør i London efter angreb fra hund tilhørende forbudt race

En kvinde i 50'erne er død i det østlige London efter at være blevet angrebet af mindst én af sine egne hund.

Det oplyser politiet i London ifølge Sky News.

Angrebet skete mandag eftermiddag i forstaden Hornchurch i kvindens eget hjem og involverede hunde af racen American Bully XL.

Racen har været forbudt i England og Wales siden februar, medmindre man har en særlig undtagelse.

Ifølge politiet var der i dette tilfælde tale om registrerede hunde.

Kvinden fik behandling af ambulancereddere, men blev erklæret død på stedet.

- På grund af truslen deltog bevæbnede betjente, siger en talsperson for politiet ifølge Sky News.

- Efter at have vurderet situationen var betjente i stand til sikkert at få fat i hundene, siger talspersonen videre og fortæller, at hundene ikke forlod huset i løbet af hændelsen.

Kvindens familie får nu støtte af myndighederne, siger talspersonen videre.

Der findes ifølge det britiske public service-medie BBC ikke officielle statistikker over angreb med enkelte hunderacer.

Da den britiske regering sent i 2023 meddelte forbuddet, lød det, at 23 personer var døde i hundeangreb siden 2021. Regeringen udtalte, at "XL Bully har været involveret i uforholdsmæssig grad".

I et notat fra Fødevarestyrelsen og Rigspolitiet står der, at det er lovligt at eje en American Bully i Danmark.

Det kræver dog, at man har tilstrækkelig dokumentation for racen.

Der er 13 forbudte racer i den danske hundelov, blandt andet pitbull terrier.

