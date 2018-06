Kvinde dræber krigsveteran og flugtbilist under baseballkamp

En mand, som i 2012 indrømmede et gammelt trafikdrab, blev dræbt af bil, som drønede ind på sportsanlæg i USA.

En amerikansk kvinde fremstilles mandag i retten, efter at hun fredag under en baseballkamp i Maine påkørte og dræbte en krigsveteran, som for fem år siden indrømmede at have påkørt og dræbt en fireårig pige i 1968.

Douglas Parkhurst forsøgte ifølge vidner at redde børn, da en kvinde drønede ind på banen og ramte ham.

Carol Sharrow kørte gennem en åben port ind på baseballbanen fredag aften, oplyser politiet.

På en videooptagelse ses bilen køre ind over banen, før chaufføren sætter kursen mod tilskuerpladserne bag tredje base.

Parkhurst, som var bedstefar til en af de unge spillere på banen, blev ramt. Han døde på vej til hospitalet. Ingen andre kom noget til.

Kvinden er to gange tidligere dømt for spritkørsel. Politiet har ikke oplyst, om hun var beruset i forbindelse med fredagens trafikdrab.

Det var "skrækkeligt", fortæller Karyn Bean, som så Parkhurst blive ramt.

- En bil kører gennem porten, og den rammer en mand, som forsøgte at skubbe børn væk, og så drøner hun forbi os med 50-60 miles i timen, siger Bean, som bor i Sanford.

Tim Curley, en af trænerne på banen, kunne genkende Sharrow, som tidligere har været hjemmehjælper for hans bedstemor.

- Jeg følte mig magtesløs, for på det tidspunkt tænkte jeg kun på, at børnene på banen skulle være i sikkerhed. Jeg råbte straks: Kom væk fra banen, fortæller Curley.

Hans egen søn flygtede med de øvrige spillere til tilskuerpladserne, men en enkelt dreng stod forstenet tilbage - han slap uskadt.

Douglas Parkhurst blev ikke dømt for trafikdrabet i 1968, da han flygtede efter at have dræbt fireårige Carolee Ashby.

Han gik i 2013 ind på en politistation og fortalte historien. I sin tid blev han afhørt, og han fortalte politiet, at han havde ramt en kantpæl.

Den løgn blev aldrig udfordret af betjentene, hvilket han siden fortrød.

- Jeg ville ønske, at det var sket, for så havde jeg fortalt sandheden, skrev Douglas Parkhurst i sin forklaring til politiet.

/ritzau/AP