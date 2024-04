Kvinde får fængselsstraf efter tyveri af Bidens datters dagbog

En 41-årig amerikansk kvinde er tirsdag blevet idømt en måneds fængsel for at have stjålet og videresolgt præsident Joe Bidens datters dagbog.

Det skriver avisen The New York Times.

Kvinden havde på forhånd erklæret sig skyldig i at sælge dagbogen til den højreradikale organisation Project Veritas for 40.000 dollar.

Det svarer til omkring 275.000 kroner.

Kvinden fik adgang til dagbogen, da hun i august 2020 besøgte en vens hjem, hvor Bidens datter, Ashley Biden, opbevarede en række personlige ejendele.

Selv hævdede den dømte, at dagbogen var blevet efterladt, hvorfor hun tog den. Men ifølge anklagerne havde Ashley Biden planer om at hente dagbogen fra den fælles ven på et senere tidspunkt.

Da kvinden først havde fået adgang til dagbogen, fik hun hjælp fra en ven til at sælge den videre i håbet om, at den indeholdt detaljer, der kunne skade Joe Bidens valgkamp ved præsidentvalget i 2020.

Dagbogen blev aldrig offentliggjort, og demokraten Joe Biden vandt valget over den daværende republikanske præsident, Donald Trump.

Kvinden er desuden blevet idømt tre års betinget fængsel og tre måneders husarrest.

Hun skal derudover tilbagebetale de penge, hun tjente på at sælge dagbogen.

I en udtalelse, som blev fremsat under retssagen, har Ashley Biden beskrevet tyveriet som "en af de mest afskyelige former for mobning".

Den ven, som den dømte fik hjælp til at sælge dagbogen af, har også erklæret sig skyldig. Han ventes at få sin dom senere på året.

Forbundspolitiet FBI har ransaget hjemmene tilhørende tre tidligere ansatte i Project Veritas, heriblandt stifteren James O'Keefe.

Ingen af dem er blevet anklaget for noget.

