Kvinde fra USA grebet i forsøg på at smugle filippinsk baby ud

En amerikansk kvinde, som forsøgte at smugle et næsten nyfødt barn ud af Filippinerne, er blevet anholdt i lufthavnen i hovedstaden Manila og sigtet for menneskehandel.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Kvinden havde skjult babyen - en seks dage gammel dreng - i en skuldertaske. Det lykkedes hende at komme gennem toldkontrollen i lufthavnen med barnet, men da hun ventede på at gå om bord på sit fly, blev hun stoppet af flypersonale.

Den 43-årige kvinde, der menes at være bosiddende i delstaten Utah, kunne hverken fremvise pas eller boardingkort for barnet.

Hun var heller ikke i besiddelse af officielle dokumenter, som gav hende retten til barnet. Det oplyser myndigheder i lufthavnen.

Ifølge myndighederne var det kvindens plan at tage barnet med sig op i flyet og bringe det til USA.

- Hun forsøgte bevidst at skjule barnet, siger Grifton Medina fra lufthavnens immigrationskontrol.

Kvinden blev anholdt, efter at hendes forehavende blev afsløret, mens barnet er overdraget til relevante myndigheder.

/ritzau/