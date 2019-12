Kvinde i Norge skal i fængsel for at være alfons for sin datter

En kvinde i 50'erne skal syv måneder bag tremmer for at have udnyttet sin datter til at sælge sex.

En midaldrende kvinde er ved appeldomstolen Gulating lagmannsrett i Bergen i Norge blevet idømt syv måneders ubetinget fængsel for at have fungeret som alfons for sin egen datter.

Kvinden, der er i 50'erne, har selv arbejdet som prostitueret i flere årtier, skriver Bergensavisen.

Men da to politibetjente bankede på døren til kvindens lejlighed i Bergen i 2016, var det en langt yngre kvinde, som åbnede døren. Hun talte ikke norsk og var iført et antræk, som ifølge betjentene var "unaturligt i hjemmets sfære".

Inde i lejligheden mødte de kvinden i 50'erne, som altså er den yngre kvindes mor, og en mand.

Både moren og datteren benægtede, at datteren havde solgt sex, men da politiet indkaldte otte kunder, udpegede de alle datteren, som den de havde købt seksuelle ydelser af.

Retten slog senere fast, at moren havde oprettet annoncer, havde kontakt med kunder, tog imod betaling, førte regnskab og betalte husleje for datteren, som på det tidspunkt kun havde været i Norge i nogle dage.

Det er ikke oplyst, hvor datteren er fra, eller hvor gammel hun er.

Ifølge dommeren havde moren på kynisk vis udnyttet datteren, hvorfor hun blev idømt en fængselsstraf på syv måneder, ligesom at hun fik inddraget 275.000 norske kroner - godt 204.000 danske kroner.

Kvinden er to gange tidligere - i 2010 og 2014 - blevet dømt for rufferi.

De otte mandlige kunder i sagen er hver blevet idømt en bødestraf på 15.000 norske kroner - godt 11.100 danske kroner - for at have købt sex.

/ritzau/NTB