Kvinde fra USA med to livmodere føder to babyer på to dage

En amerikansk kvinde fra delstaten Alabama, der er født med to livmodere, og som blev gravid i dem begge, har født to babyer på to forskellige dage.

Det skriver hun selv på Instagram, ligesom det hospital, hun fødte på, også har delt en pressemeddelelse om den sjældne fødsel.

Kvinden, Kelsey Hatcher, var i fødsel i i alt 20 timer. Det resulterede i, at en baby, der har fået navnet Roxi Layla, blev født torsdag, og at hendes søster, Rebel Laken, blev født onsdag.

- Det virker passende, at de har to fødselsdage. De havde jo begge deres eget "hus", og nu har de deres egne unikke fødselshistorier, siger Kelsey Hatcher i en pressemeddelelse fra hospitalet University of Alabama at Birmingham Hospital.

Kelsey fik som 17-årig diagnosen dobbelt livmoder, som er en sjælden medfødt anormalitet, der sker for 0,3 procent af kvinder verden over.

Hver livmoder har en æggeleder og en æggestok. Kelsey har også to livmorhalse.

Denne graviditet er Hatchers fjerde, og et par uger inde i graviditeten lagde hun mærke til lidt blødning.

Eftersom at kvinder med dobbelt livmoder har en større risiko for spontan abort, planlagde Kelsey Hatcher en ultralydsscanning.

Den viste, at babyen havde det godt, men for en sikkerheds skyld bad Hatcher om, at den anden livmoder også blev skannet.

- Så snart hun rykkede staven over på den anden livmoder gispede jeg, fortæller hun.

- Og rigtigt nok, der var en baby til. Vi kunne ikke tro det.

Da Kelsey Hatcher ikke selv gik i fødsel, blev hun sat i gang på hospitalet.

På grund af de to livmodere var der dobbelt så meget medicinsk personale til at hjælpe Kelsey Hatcher.

- Da mine veer begyndte var de ikke konstante, men med få sekunders mellemrum. Jeg kunne også mærke veer i forskellige områder.

Og de to piger kom sikkert til verden på to forskellige dage.

Spørgsmålet er nu, om de to er tvillinger eller ej. Ifølge hospitalet er svaret både ja og nej.

En typisk tvillingegraviditet er nemlig kendetegnet ved to babyer i den samme livmoder under den samme graviditet.

Kelsey Hatcher havde én baby i hver livmoder, men der er stadig tale om to æg, der er blevet frigivet og befrugtet under den samme ægløsningscyklus.

- Jeg synes godt, at man kan kalde pigerne tveæggede tvillinger, siger Richard O. Davis, der er professor i moder-føtal medicin på hospitalet, og som har været med under hele graviditeten.

- Når alt kommer til alt, var de to babyer i en mave på samme tid. De havde bare forskellige lejligheder.

