Kvinde mistænkt for IS-støtte er anholdt i lufthavn i Norge

Norsk politi har anholdt en 29-årig norsk-pakistansk kvinde, som fredag aften ankom til Oslo fra Syrien.

Norsk politi har anholdt en 29-årig norsk-pakistansk kvinde, som er sigtet for at have tilknytning til den militante gruppe Islamisk Stat (IS) i Syrien.

Kvinden blev anholdt, da hun sent fredag aften ankom til lufthavnen Gardermoen i Oslo. Det oplyser TV2 i Norge.

Natten til lørdag bekræfter det norske politis efterretningstjeneste, at kvinden er tilbageholdt.

Det norske udenrigsministerium oplyser samtidig i en pressemeddelelse, at det har ydet assistance i forbindelse med kvindens og hendes to børns hjemrejse fra Syrien.

- Bistand til hjemrejsen blev givet af humanitære årsager, fordi vi frygter sygdom hos det ene barn, siger udenrigsminister Ine Eriksen Søreide fra partiet Høyre.

Sagen om hjemtagelsen af kvinden og hendes børn fra en flygtningelejr i Syrien har udløst en regeringskrise i Norge.

Fremskrittspartiet har truet med at forlade koalitionsregeringen, medmindre partiet får indfriet en række krav.

Kvinden rejste i 2013 til et område i Syrien, som var kontrolleret af den radikale bevægelse Islamisk Stat.

