Kvinde mistænkt for at ville sælge Pelosis computer er anholdt

Ifølge tidligere kæreste havde anholdt kvinde til hensigt at sælge topdemokrats computer til Rusland.

Amerikansk politi har anholdt en yngre kvinde fra Pennsylvania, som er mistænkt for at have stjålet demokraten Nancy Pelosis computer under angrebet på Kongressen 6. januar.

Det rapporterer flere amerikanske medier. En kilde hos justitsministeriet bekræfter over for det amerikanske nyhedsbureau AP, at kvinden er anholdt.

Avisen The New York Times rapporterer, at hun selv meldte sig hos det lokale politi, efter at hun var eftersøgt.

Hun var eftersøgt af forbundspolitiet, FBI.

Ifølge en tidligere kæreste havde kvinden til hensigt at sælge computeren til en russisk efterretningstjeneste.

Det fremgår af retsdokumenter indgivet af FBI til en distriktsdomstol i Washington D.C. søndag.

Hun er sigtet for at tiltvinge sig adgang til Kongressen og for at deltage i de voldelige optøjer, som kulminerede med, at adskillige personer, der sympatiserer med præsident Donald Trump, trængte ind i kongresbygningen og gennemrodede flere kontorer - deriblandt Nancy Pelosis.

Pelosi er formand for Repræsentanternes Hus og dermed en af USA's mest magtfulde politikere.

Kvinden er ikke sigtet for at have stjålet computeren. Ifølge FBI efterforskes sagen fortsat.

En FBI-agent oplyser, at baseret på adskillige fotografier og videoer fra de kaotiske begivenheder i Kongressen kan kvinden ses nærme sig Nancy Pelosis kontor.

Et vidne, der ifølge retspapirerne hævder at være kvindens tidligere kæreste, har fortalt FBI, at kvinden havde planer om at sende Pelosis computer til en ven i Rusland, som så skulle sælge den til efterretningstjenesten SVR.

Men af uvisse årsager lykkedes det ikke at få computeren sendt til Rusland. Enten har kvinden den stadig, eller også har hun destrueret den, har personen fortalt FBI ifølge tv-stationen CNN.

Vidnet hævder også at have talt med venner til kvinden, som viste ham en video, hvor hun ses tage en laptop eller en harddisk fra Pelosis kontor.

/ritzau/Reuters