Kvinde omkommer efter påkørsel under demonstration i Seattle

To kvinder blev lørdag ramt af en bil ved en demonstration i USA. En er død, og en er i kritisk tilstand.

En kvinde er død i Seattle, efter at hun lørdag blev ramt af en hurtigtkørende bil, som kørte ind i en gruppe af demonstranter.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Også en anden kvinde blev ramt af bilen. Den anden kvindes tilstand beskrives som værende kritisk.

Den omkomne kvinde hed Summer Taylor, mens den anden hedder Diaz Love, skriver Reuters.

De to kvinder blev ramt på en motorvej, hvor demonstrationen fandt sted.

Ifølge det lokale politi har man arresteret føreren af den bil, der påkørte de to kvinder. Chaufføren er mand, 27 år og står til at have begået flere forbrydelser, skriver Reuters.

- Han blev varetægtsfængslet, da vores folk kom frem til stedet, fortæller den lokale betjent Chase Van Cleave til nyhedsbureauet.

- Undersøgelsen pågår stadig. På dette tidspunkt mistænker vi ikke stoffer eller alkohol som en faktor i ulykken.

Efterforskere ved endnu ikke, om chaufføren havde til hensigt at ramme demonstranterne, forklarer Chase Van Cleave.

Seattle har været en blandt mange amerikanske byer, hvor der i den seneste tid har været holdt demonstrationer.

Startskuddet til demonstrationerne har været den sorte mand George Floyd, som døde i slutningen af maj efter at være blevet anholdt af hvide betjente.

George Floyds død har ført til store demonstrationer på tværs af USA, hvor folk har været utilfredse med forskelsbehandling på baggrund af hudfarve.

/ritzau/