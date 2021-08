Kvinde sagsøger Bob Dylan for påstået overgreb i 1965

Sangeren Bob Dylan er blevet sagsøgt ved en domstol i New York af en kvinde, der hævder, at musiklegenden misbrugte hende seksuelt for næsten 60 år siden, da hun var 12 år gammel.

Kvinden bliver i retsdokumenter kaldt for J.C.

Hun påstår i søgsmålet, der blev indgivet fredag, at Dylan forgreb sig på hende i en periode på seks uger mellem april og maj i 1965. På det tidspunkt var Dylan 24 år.

I søgsmålet står der blandt andet, at Dylan "udnyttede sin status som musiker til at give alkohol og stoffer til J.C. og til at misbruge hende seksuelt flere gange".

Søgsmålet beskylder også Bob Dylan, der fyldte 80 år i maj, for at have truet pigen fysisk.

De påståede overgreb skal ifølge søgsmålet have fundet sted i Dylans lejlighed i det berømte Chelsea Hotel i New York City.

Bob Dylans publicist har endnu ikke udtalt sig om sagen.

Men i en udtalelse til USA Today siger sangerens talsmand, at "de 56 år gamle påstande er usande, og at de vil blive mødt af et energisk forsvar".

Søgsmålet blev indgivet fredag. Det var dagen før, at en midlertidig forordning ved navn State's Child Victims Act stod til at udløbe i New York.

Ordningen har i sin levetid på lidt over et år gjort det muligt for ofre for overgreb at sagsøge deres påståede gerningsmænd uden at skulle bekymre sig om ting som forældelsesfrister.

Det var samme forordning, som en kvinde i sidste uge brugte til at sagsøge Storbritanniens prins Andrew for flere påståede overgreb, der skulle være fundet sted for over 20 år siden.

Bob Dylan, hvis oprindelige navn er Robert Allen Zimmerman, bliver af mange betragtet som en af de største sangskrivere nogensinde.

Han slog igennem i USA i begyndelsen af 1960'erne og har siden solgt over 125 millioner albummer globalt.

I 2016 blev Dylan tildelt Nobelprisen i litteratur for sine sangtekster.

/ritzau/AFP