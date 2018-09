Kvinde står frem med anklager mod højesteretskandidat

Republikanere afviser at udskyde afstemning om ny højesteretsdommer, som en kvinde anklager for overgreb.

Den kvinde, der har rettet anklager om overgreb mod Brett Kavanaugh, som kan blive USA's næste højesteretsdommer, er søndag stået offentligt frem.

Christine Blasey Ford er i dag professor i klinisk psykologi ved et universitet i Californien. Hun siger, at hun gik i gymnasiet med Kavanaugh og hævder, at han har forgrebet sig på hende til en fest, da hun var 15, og han var 17.

I et interview med avisen Washington Post fortæller Ford, at Kavanaugh holdt hende fast til sengen, forsøgte at tage tøjet af hende og holdt hende for munden, da hun prøvede at skrige.

- Jeg troede, at han utilsigtet kunne slå mig ihjel, siger den nu 51-årige kvinde i interviewet med Washington Post.

- Han prøvede at angribe mig og tage mit tøj af.

Anklagen kommer, mens den nu 53-årige Brett Kavanaugh forsøger at blive godkendt som dommer ved USA's højesteret.

Han har kategorisk afvist anklagerne.

- Jeg gjorde ikke dette i gymnasiet eller på noget andet tidspunkt, siger Kavanaugh.

Efter planen skal Senatets retsudvalg torsdag stemme om, hvorvidt han skal være dommer ved landets højeste domstol. Dernæst skal hele Senatet stemme.

Nu, hvor anklagerne om et muligt seksuelt overgreb er kommet frem, har flere fremtrædende demokrater opfordret til, at torsdagens afstemning udskydes.

Søndag var der imidlertid ikke tegn på, at Republikanerne ville følge den opfordring.

I forvejen er Senatet dybt splittet i holdningen til Kavanaugh. Demokraterne kan imidlertid ikke stoppe udnævnelsen af ham, fordi Republikanerne har et flertal på 51 senatorer mod 49.

Derfor håber Demokraterne på, at enkelte republikanske senatorer bryder med partilinjen, går på tværs af præsident Donald Trumps ønske og stemmer imod Kavanaugh.

/ritzau/AP