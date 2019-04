Kvinde undgår dødsstraf for angreb på Kim Jong-uns halvbror

Kim Jong-nam blev i 2017 dræbt i et giftangreb i Malaysias hovedstad. Nu er en kvinde dømt, men ikke for drab.

En 30-årig vietnamesisk kvinde har erklæret sig skyldig i sagen om drabet på den nordkoreanske leder Kim Jong-uns halvbror.

Det sker, kort efter at hun blev tilbudt en mildere tiltale.

30-årige Doan Thi Huong var oprindeligt tiltalt for drab på Kim Jong-nam. Dermed risikerede hun dødsstraf. Det er straffen for drab i Malaysia, hvor retssagen har kørt.

I stedet blev hun dog tiltalt for at have forårsaget skade med et våben, på den betingelse at hun erklærede sig skyldig. Det gjorde hun, og hun blev idømt godt tre års fængsel.

Hun har dog allerede været varetægtsfængslet i to år.

Kvindens advokater siger, at hun på grund af malaysiske afsoningsregler derfor kan gå fri allerede i begyndelsen af maj.

Den 11. marts blev en anden kvinde højst overraskende løsladt i sagen.

Kvinden, Siti Aishah, var ligesom den nu dømte Doan Thi Huong anklaget for at have smurt nervegiften VX i Kim Jong-nams ansigt i lufthavnen i Malaysias hovedstad, Kuala Lumpur, den 13. februar i 2017.

/ritzau/Reuters