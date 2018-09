Kvinde vil vidne mod højesteretskandidat over for senatorer

Trump-rådgiver mener, at kvinde, der beskylder dommer Brett Kavanaugh for overgreb, bør vidne under ed.

En kvinde, som beskylder den amerikanske dommer Brett Kavanaugh for seksuelle overgreb tilbage i 1980'erne, er parat til at afgive sit vidneudsagn offentligt over for et panel af senatorer i denne uge.

Det oplyser hendes advokat ifølge AP.

Professor Christine Blasey Ford har beskyldt Kavanaugh, der er nomineret af præsident Donald Trump til den politisk betydningsfulde højesteret, for at angribe hende og klæde hende af, da de begge gik i gymnasiet i begyndelsen af 1980'erne.

I Det Hvide Hus siger Trumps særlige rådgiver Kellyanne Conway, at kvinden "bør aflægge vidneudsagn under ed, og at det bør ske i Kongressen".

Conway siger til journaliser, at kvinden "ikke bør ignoreres eller fornærmes".

Hendes udtalelser kommer, efter at flere republikanske senatorer har krævet, at afstemningen om Kavanaugh som ny højesteretsdommer bliver udsat, indtil kvinden har forklaret sig over for Senatets retsudvalg.

Christine Blasey Ford anklager Kavanaugh for sammen med en ven at have forgrebet sig på hende for flere årtier siden ved en gymnasiefest i byen Bethesda.

Ifølge hende var Kavanaugh tydeligt beruset, da han holdt hende fast i en seng og forsøgte at tage hendes tøj af. Det lykkedes hende efter eget udsagn at flygte. Hun var på det tidspunkt 15 år, og han var 17.

Brett Kavanaugh afviser anklagerne. Det samme gør hans ven fra skoletiden.

/ritzau/AP