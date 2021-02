Kvindeaktivist løsladt efter næsten tre år i saudisk fængsel

Aktivisten Loujain al-Hathloul blev anholdt i 2018, kort efter at forbud mod kvindelige bilister blev ophævet.

Den saudiarabiske aktivist for kvinderettigheder Loujain al-Hathloul er blevet løsladt efter næsten tre år i fængsel i Saudi-Arabien.

Det oplyser hendes søster Lina på Twitter.

- Loujain er hjemme!!!!!!, skriver søsteren, og tilføjer, at det er efter 1001 dage i fængsel.

Den 31-årige aktivist blev anholdt i maj 2018. Hun blev idømt næsten seks år i fængsel, men er altså nu løsladt efter knap tre år i fængsel.

Hendes familie oplyser, at dommen er blevet delvist suspenderet, hvilket har ført til den tidlige løsladelse.

Loujain al-Hathloul har blandt andet markeret sig i kampen for kvinders ret til at køre bil.

Forbuddet, mod at kvinder kører bil, blev ophævet, lige før Hathloul i 2018 blev anholdt sammen med ti andre kvindeaktivister.

Hathloul har forbud mod at forlade Saudi-Arabien de næste fem år. Aktivistens familie har betegnet retssagen mod hende som "politisk motiveret".

De mener, at den tidlige løsladelse er en strategi for at "redde ansigt" for den saudiske regering.

Saudi-Arabiens regering har været under stort internationalt pres for at løslade hende.

Hathloul var anklaget for at arbejde for et andet politisk system i Saudi-Arabien og for at skade den nationale sikkerhed.

Ifølge menneskerettighedsgrupper og pårørende til Hathloul har hun været udsat for tortur, mens hun har siddet varetægtsfængslet.

Hun har ifølge påstandene være udsat for elektriske stød, piskning og seksuelle overgreb. Myndighederne har afvist anklagerne.

/ritzau/Reuters