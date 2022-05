Kvindelig festdeltager stoppede potentielt masseskyderi i USA

En kvinde undgår at blive sigtet for at have dræbt en mand, da hun ifølge politiet afværgede masseskyderi.

En kvindelig festdeltager stoppede et potentielt masseskyderi i USA, da hun denne uge trak sin pistol frem og skød mod en mand, der havde åbnet ild med en halvautomatisk riffel mod en større menneskemængde.

Det oplyser amerikansk politi ifølge BBC.

Den bevæbnede mand havde i bil kørt forbi gruppen og var blevet bedt om at sætte farten ned.

Kort efter kom han tilbage og angreb gruppen på mellem 30 og 40 personer, der havde gang i en fest, ved en etageejendom i byen Charleston i West Virginia.

Politiets talsmand Tony Hazelett siger, at kvindens hurtige reaktion reddede liv.

Episoden er sket midt i en national debat om våben og våbenkontrol efter et skoleskyderi i delstaten Texas.

Den mistænkte var onsdag aften kørt forbi området i Charleston, da han blev anmodet om at sænke farten, fordi børn legede.

Han vendte tilbage med en riffel af typen AR-15 og åbnede ild fra sit køretøj mod fødselsdagsfesten uden for et lejlighedskompleks i byen.

- Hun er bare en almindelig borger, som på lovlig vis bar et våben. I stedet for at stikke af fra truslen, så hun den i øjnene og reddede liv, siger Tony Hazelett.

Kvinden forblev på stedet efter skyderiet og samarbejder med efterforskere, lyder det.

Der vil ifølge politiet ikke blive rejst en sigtelse mod hende.

Den 37-årige mand blev fundet død på stedet med flere skudsår. Han havde en omfattende kriminel historie, skriver BBC.

Politiets talsmand siger, at det endnu ikke står klart, hvor den 37-årig mand havde våbnet fra, men at han ikke kunne have ejet det lovligt med sin kriminelle fortid.

Der er pustet nyt liv i våbendebatten i USA, efter at en 18-årig mand tirsdag dræbte 21 mennesker på en skole i byen Uvalde i Texas.

Den unge mand skød med en halvautomatisk riffel af samme type, som den manden i Charleston anvendte.

Den 18-årige skoleskyder havde anskaffet sig riflen lovligt.

Det har fået flere amerikanske politikere, særligt demokrater, inklusive præsident Joe Biden, til at presse på for nye våbenrestriktioner.

I USA er retten til at bære våben sikret gennem forfatningen. Sådan har det været i over 200 år.

/ritzau/