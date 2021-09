Kvindelige aktivister støder sammen med Taliban-vagter i Kabul

En lille gruppe afghanske kvinder trodsede endnu en gang de Taliban-kontrollerede gader i Afghanistans hovedstad, Kabul, lørdag.

Her demonstrerede de for ligestilling og muligheden for, at kvinder kan få plads i den nye regering i landet.

Det rapporterer CNN.

I en udfordring af den militante bevægelses styre har modige kvindelige aktivister gennemført mindst tre små demonstrationer i Afghanistan i løbet af den seneste uge.

Optagelser delt af det afghanske nyhedsnetværk Tolo viser lørdag en konfrontation mellem Taliban-vagter og flere af kvinderne.

I videoen høres en mand med en megafon sige til den lille skare af kvinder:

- Vi vil give jeres besked videre til de ældste.

Ifølge CNN synes mandens stemme at virke rolig. Men henimod slutningen af videoen kan man høre kvinder, der skriger, og en kvindelig aktivist, der siger:

- Hvorfor slår I os?

Demonstrationen udviklede sig tilsyneladende voldeligt, da Taliban-vagter forhindrede kvinderne i at marchere videre til præsidentpaladset. Der blev angiveligt brugt tåregas mod demonstranterne.

- Sammen med en gruppe af vores kolleger ville vi protestere nær den tidligere regerings kontorer. Men før vi kom derhen, slog Taliban kvinderne med elektroniske strømpistoler, ligesom at de brugte tåregas mod kvinderne, siger en tidligere regeringsmedarbejder ved navn Soraya til nyhedsbureauet Reuters.

Hun var selv til stede ved demonstrationen lørdag.

- De slog også kvinderne i hovedet med et pistolmagasin, så kvinderne begyndte at bløde, tilføjer hun.

I kølvandet på demonstrationen er en video af den afghanske aktivist Nargis Sadat, der bløder fra hovedet, blevet delt bredt på de sociale medier.

Hun hævder, at hun blev slået af militante fra Taliban under protesten.

Taliban er fortsat i gang med forhandlinger om den nye regering, men har allerede signaleret, at der ikke bliver plads til kvinder.

BBC spurgte for få dage siden en talsmand for Taliban i Qatar, om kvinder vil få sæde i en kommende Taliban-regering.

Det "må de nok ikke", svarede han.

