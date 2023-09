Kvindelige journalister idømmes fængselsstraf efter uro i Iran

To kvindelige journalister er blevet idømt tre års betinget fængsel i Iran for "sammensværgelse", fordi de skrev om den 22-årige Mahsa Aminis begravelse sidste efterår.

Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetægt. Hendes dødsfald den 16. september udløste voldsomme protester over hele landet i flere måneder.

Flere hundrede mennesker blev dræbt under voldsomme optøjer og gadekampe. Blandt de dræbte var en del sikkerhedsfolk.

Tusinder blev anholdt, og mindst syv mænd er blevet henrettet.

Artiklen fortsætter under annoncen

- De to kvindelige journalister, Negin Bagheri og Elnaz Mohammadi, skal sidde fængslet en måned og har ikke mulighed for at rejse ud af de landet de næste fem år, siger Amir Raisian, der er kvindernes advokat.

Han taler ikke om muligheden for at anke dommen, og i en artikel i avisen Ham Mihan, hvor Elnaz Mohammadi er ansat, bliver anklagerne ikke nærmere beskrevet.

Elnaz Mohammadi, som sad fængslet i en uge i februar, har en søster, som arbejder for samme avis. Hun har siddet fængslet siden september, fordi hun skrev om Mahsa Aminis begravelse.

Den 22-årige Mahsa Amini blev ifølge hendes familie mishandlet til døde af politifolk, fordi hendes tørklæde ikke dækkede nok af hendes hår, da hun gik på gaden.

I Iran og andre dele af verden begyndte unge kvinder under demonstrationer efterfølgende at rive deres hovedtørklæder af og brænde dem. Det er en handling, der i Iran kan straffes med adskillige års fængsel.

Protesterne og uroen har ført til en udmelding om, at Irans moralpoliti skal afskaffes. Men erklæringen er ikke fulgt op med officielle meldinger eller konkrete handlinger, og den er blevet mødt med udbredt skepsis.

Artiklen fortsætter under annoncen

Moralpolitiet blev oprettet for at få iranere til at overholde islamisk lov, men det har ofte brugt vold for at håndhæve reglerne.

Politiet kaldes Gasht-e Ershad, som kan oversættes til "vejledningspatruljen".

Udenlandske menneskerettighedsgrupper har rapporteret om mange anholdelser i forbindelse med årsdagen for Aminis død.

Lokale medier rapporterede i sidste måned, at op mod 100 journalister er blevet afhørt eller anholdt i forbindelse med protestbølgen.

/ritzau/AFP