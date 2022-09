Kvinder brænder deres hijabber under demonstrationer i Iran

Demonstrationer i Iran fortsatte tirsdag for fjerde dag i træk.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Myndighederne siger, at tre mennesker har mistet livet i demonstrationerne, der startede, efter at en ung kvinde mistede livet i politiets varetægt.

I Sari i det nordlige Teheran satte kvinder ild til deres hijabber, mens menneskemængder gav dem opmuntrende tilråb, skriver det britiske medie BBC.

I sidste uge døde den 22-årige Mahsa Amini, der blev anholdt af landets moralpoliti på grund af "upassende påklædning".

Der er ifølge BBC regler for, hvordan kvinder skal gå klædt i Iran. Reglerne foreskriver, at kvinder skal bære et hovedtørklæde og løst tøj, når de er i offentligheden.

Masha Aminis død har ført til vrede over blandt andet rettigheder, sikkerhed og økonomien, der er udfordret af internationale sanktioner.

Det er nogle af de værste uroligheder, der har været i Iran, siden gadekampe på grund af vandmangel sidste år.

Den iranske regering beskylder ifølge nyhedsbureauet Reuters fremmede agenter og ikke nærmere specificerede terrorister for at opildne til demonstrationerne.

En af Irans leder Ayatollah Ali Khameneis rådgivere har udtrykt kondolencer til Mahsa Aminis familie og sagt, at ayatollahen er påvirket og ked af hendes død.

Det anses af mange for at være en forsøg på at lægge en dæmper på spændingerne i landet.

- Alle institutioner vil sørge for at forsvare de rettigheder, der er blevet overtrådt, siger rådgiveren ifølge Reuters.

- Som jeg lovede frøken Aminis familie vil jeg også følge op på hendes død, indtil der er et endeligt resultat.

Mahsa Amini mistede bevidstheden, mens hun ventede sammen med andre kvinder, der var tilbageholdt af moralpolitiet. Hun lå i koma i tre dage, inden hun fredag døde.

Ifølge BBC siger FN's højkommissær for menneskerettigheder Nada Al-Nashif, at der er meldinger om, at moralpolitiet slog Amini i hovedet med en politistav, og at de hamrede hendes hoved ind i siden af et af deres køretøjer.

Politiet afviser, at hun er blevet mishandlet og siger, at hun døde af et "pludseligt hjertestop". Hendes familie siger, at hun var sund og rask.

