To kvinder dræbt af Taliban under kaotisk ransagning

Taliban skød og dræbte to afghanske kvinder under en ransagning af deres hjem i den sydlige Helmand-provins, oplyser en embedsmand og en islamisk prædikant til AFP.

Taliban, som overtog magten i Afghanistan i august sidste år, bliver fra mange sider kritiseret for unødig hård magtanvendelse. Helmand er en af de provinser hvor der regelmæssigt gennemføres sikkerhedsoperationer ved at lade militsfolk gå fra hus til hus.

Militsen leder efter våben, kriminelle og oprørere, som ikke støtter det islamistiske regime.

De to kvinder blev dræbt søndag, da en gruppe fra Taliban gennemsøgte deres hjem i Lashkar Gah, som er hovedstad i Helmand provinsen, siger lokale kilder.

Under operationen skød nogle af Talibans folk op i luften, og en kom til at ramme en kvinde, der blev såret.

- To andre kvinder og en mand, som var i familie med den sårede kvinde, ville køre til hospitalet, men Taliban skød og dræbte de to kvinder, da de så dem køre afsted i en bil. De troede, at de ville flygte, siger prædikanten Wali Jan.

Hafiz Rashid, som leder Helmands informations- og kulturdepartement, bekræfter forløbet.

Taliban har den seneste tid optrappet operationer med gadepatruljer i Helmand og Kandahar, som er Talibans reelle magtcenter i Afghanistan.

Der er mange steder i regionen oprettet vejspærringer og kontrolposter, hvor biler stoppes og ransages.

- De spreder og gennemroder også kvinders garderober og klæder. De efterlader et kaos. Hvilke former for ransagninger er der her tale om? Det er forkert, siger en kvinde, der ønsker at være anonym.

Siden Talibans magtovertagelse for godt et år siden er der indført en række strenge restriktioner for afghanske kvinder. Piger har forbud mod at gå i skole ud over de første grundklasser, og de er udelukket fra at arbejde for regeringen.

/ritzau/AFP