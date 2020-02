To kvinder er dræbt under skyderi på universitet i Texas

En lille dreng blev såret, mens to kvinder blev dræbt under et skyderi på et universitet i Texas.

To kvinder er blevet dræbt, og et barn er blevet alvorligt såret under et skyderi på et universitetsområde i Texas.

Det oplyser de lokale myndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters sent mandag aften dansk tid.

Det sårede barn, en dreng på omkring to år, er i stabil tilstand ifølge meldingen fra det lokale hospital.

Det fortæller politikommissær Bryan Vaugh på et pressemøde uden at give yderligere oplysninger om hverken kvinderne eller barnet.

Skyderiet er sket på campus omkring Texas A University, der ligger cirka 105 kilometer nordvest fra Dallas.

De tre skudofre blev fundet af politiet, som havde modtaget en anmeldelse om et skyderi fra en studerende på campus.

Universitetet offentliggjorde tidligere en pressemeddelelse, hvor det blev oplyst, at politiet var i færd med at efterforske et skyderi mod tre ofre på universitetets område.

Der er endnu ingen meldinger om gerningsmanden.

/ritzau/