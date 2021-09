Kvinder er i overtal i Islands parlament - første gang i Europa

For første gang i Europa sidder kvinder på over halvdelen af pladserne i et parlament efter lørdagens parlamentsvalg i Island.

Det viser de endelige islandske valgresultater søndag.

Af de 63 pladser i Islands parlament, Altinget, har kvinder vundet 33.

Ifølge data indsamlet af Verdensbanken har intet andet land i Europa haft mere end 50 procent kvindelige parlamentsmedlemmer. Sverige har været tættest på med 47 procent.

Artiklen fortsætter under annoncen

I Danmark var 39,1 procent af dem, der blev valgt ind til Folketinget i 2019, kvinder. Det skriver Folketinget på sin hjemmeside.

Fem andre lande i verden har aktuelt parlamenter, hvor over halvdelen af pladserne besættes af kvinder. Det oplyser organisationen Inter-Parliamentary Union.

I Rwanda er 61 procent af parlamentsmedlemmerne kvinder. I Cuba er det 53 procent, Nicaragua 51 procent, Mexico 50 procent - og også i De Forenede Arabiske Emirater er halvdelen kvinder.

Island har ikke lovgivning om en bestemt andel af kvinder i parlamentet i modsætning til visse andre lande. Nogle partier kræver dog, at en vis andel af kandidaterne er kvinder.

/ritzau/AFP